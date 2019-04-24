魔菇部落休閒農場指導慢飛天使體驗種菇。（鐘武達攝）

為幫助發展遲緩的慢飛天使成長與減輕家屬負擔，埔心鄉長張乘瑜24日號召在地企業魔菇部落與伊甸社會基金會攜手舉辦「魔菇愛慢飛．公益提撥捐」活動，即日起至5月15日止，消費者到磨菇部落休閒農場門市或網路商城消費母親節公益產品，魔菇部落就會提撥產品售價的50％捐給伊甸。

張乘瑜指出，台灣每15位孩子當中就有1名發展遲緩兒，慢飛天使從出生就開始面臨種種的挑戰，他們的成長除了需要家人細心的照顧，也需要更多適切的資源當後盾，為此趁著母親節前夕，特別邀請在地愛心企業魔菇部落休閒農場加入關懷慢飛天使的行列。

魔菇部落休閒農場總經理方世文表示，期待各界共襄盛舉，讓更多的慢飛天使獲得希望，及早發現、及早接受療育。魔菇部落的員工與張乘瑜夫婦現場還陪伴伊甸彰化寶貝成長家園的慢飛天使一起「種菇」，希望慢飛天使們可以藉由體驗加強適應社區的能力。

魔菇部落與伊甸社會福利基金會合作推出的母親節公益產品，分別是「酵研銀耳多醣綜合蔬果酵素液」與「雪見玉露原味銀耳露禮盒」

，消費者在限期內到指定的門市或網路商城購買，不論消費多少金額，都將有一半是變愛心。

(中時 )