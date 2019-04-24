台灣人搭計程車十大原因排行榜。（台灣大車隊提供）

台灣大車隊統計，每日平均載客趟次高達35萬趟，今日公布台灣人搭乘計程車的10大理由，包括睡過頭、路痴、喝酒，夏熱冬冷懶得走路等，大車隊與亞洲萬里通合作，推出55688 APP叫車綁卡支付，每趟可獲10里數，500里數可換70元搭車金，綁卡再送10％回饋金。

「亞洲萬里通」於臉書粉專對粉絲進行統計，調查我國民眾搭乘計程車的10大理由。第一名到第五名包括無法克制睡過頭、天生路痴看不懂導航、酒局下半，喝酒不開車、天生算不準時間出門、下雨天獨自撐傘回家，畫面太孤獨不忍看。

而第六名到第十名分別是停車忘了停哪，代幣又搞丟、太熱會流汗，太冷走不動、走路頭髮換亂妝會花、走太多路腰會痠腳會粗、車子被拖吊，搭小黃找愛車。

網友表示，每天早上都要天人交戰，想著「再睡10分鐘」按掉鬧鐘，最後又錯過捷運，只好改搭小黃，而若到了人生地不熟的地方，對於路痴而言更是一大考驗，只好交由專業司機帶領，最重要的是與朋友小酌後，必須做一個守法的好公民，酒後不開車，就讓司機帶自己回家。

台灣大車隊表示，為了小黃重度依賴者，即日起至5月11日，特別推出「亞洲萬里通」會員綁定台灣大車隊55688 APP叫車及綁卡支付，每趟贈送10里數，每周抽一名幸運兒贈送55688里數，活動期間內500里數可換70元大車隊搭車金，綁定「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」再贈10％刷卡金回饋。

(中時 )