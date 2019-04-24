為迎接端午佳節，華山基金會發起「2019常年服務暨第7屆愛老人 動起來」公益計畫，24日上午於麻豆東角里活動中心邀請長期認助孤老的愛心店家與服務的弱勢長輩相見歡，並為4月分生日的王阿嬤慶生，提前溫馨過節。

78歲的王阿嬤，子女都已往生，自己獨居於麻豆區，華山基金會自104年開始提供到宅服務，包含關懷訪視、護理服務、年節關懷及促進社會參與等，獨居的王阿嬤已許久沒過生日，站長便規畫慶生會要給阿嬤一個驚喜。王阿嬤切蛋糕許願時也靦腆謝謝大家，並說自己沒切蛋糕許過願，希望大家都健健康康。

活動當天基金會除了準備溫韾服務影片、助老宣誓及長輩慶生會外，也由義工帶領現場來賓與長輩一同動起來跳樂活舞蹈，藉此號召大眾加入愛老人行列。

華山基金會目前在大台南地區已成立37個愛心天使站，為2100名失能、失智、失依長者提供免費年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等到宅服務，也希望民眾以「在地人服務在地人」精神，認助一位長輩每月1250元、一年1萬5000元，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第2個家。

(中時 )