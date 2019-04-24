MADO甜點。（北市府提供）

東元集團宣布攜手土耳其MADO集團，引進該品牌冰淇淋及甜點，首間MADO南港店24日開幕，台北市長柯文哲出席參與，更大口品嘗冰淇淋，柯致詞表示，南港是北市府未來兩年的重點區域，在東區開一家土耳其最有名的甜點店，成為東區代表作之一，期盼台北成為國際化城市。

柯文哲與東元集團會長黃茂雄24日一同出席MADO南港店開幕活動，甜點、冰淇淋一字排開，柯文哲大口品嘗甜點，身兼台灣土耳其經貿協會理事長的黃茂雄表示，推動台土經貿發展之餘，也引進土耳其美食 ，目標4年內在全台開設84家門市。

柯致詞表示，年初曾到歐洲參訪，得知MADO將攜手東元集團來台展店，當時表示如果在台北開店，就會來站台，今天算是兌現承諾，MADO集團存在超過百年，能開這麼久一定有特殊的文化及實力，希望台北成為國際化城市，透過引進全世界最好的甜點、向跨國食品公司學習，豐富台灣文化。

柯文哲表示，南港是北市府未來兩年的重點項目，自己第一任期主要在處理西區，現在要著手東區門戶計畫，在東區所在地開一家土耳其最有名的甜點店，本身有其意義，成為東區代表作之一，北市府也設有「投資台北辦公室」（ITO） ，歡迎世界大廠都來台北開店，市府都會給與最大的協助。

(中時 )