周慧敏今出席記者會。（盧禕祺攝）

周慧敏將於8月10日在台北小巨蛋開唱，今出席「一萬天荒愛未老」30周年巡迴演唱會記者會，當年因焦慮症急流勇退、引退歌壇的她，聊起這次是她15年前復出歌壇後的第四套演唱會，她感性表示：「現在這個階段，能讓人開心的機會我都不想錯過，更把握每個機會，我每次（演出）都像倒數，特別珍惜。」

她表示這套演唱會節目、舞台燈光等設計，是自己長久以來的夢想，「興奮多過緊張，更珍惜機會、希望，每次演出都用最後一次的心態去面對，所以更要好好做」；51歲的她直言：「我不可能一直有體力、心力去做這麼大型的演唱會。」不排斥是歌唱生涯最後一次辦巡迴演唱會。

好奇台北場屆時是否邀老公倪震欣賞，周慧敏表示還沒問過老公，媒體現場拱她邀老公當嘉賓，她連忙笑喊：「老公不懂表演，如果要他上台，我會更緊張，我想我們都舒服狀態，像是我在台上、他在台下，或是他在家裡...離越遠越好！」坦承很怕演出時在台上看到家人 ，緊張有壓力，也怕自己會哭。

她和倪震結婚10年感情甜蜜，「結婚前，我們是兩個不同的個體，結婚後，10年來就像個團隊、像一個人」，她表示夫妻間除了彼此尊重，也很信任對方，笑說：「我們也是夫妻也是好朋友，有共同信仰跟興趣。」她老公是美食家，但不在乎老婆身材胖瘦，只擔心她體力負荷不來，非常貼心。

至於近期香港因許志安出軌一事，周慧敏坦言和許及鄭秀文都是朋友，私下也有傳訊息給鄭秀文，周慧敏說：「家務事只有家人可以談，我沒有什麼可以公開的。」不透露跟夫妻倆說什麼。

(中時 )