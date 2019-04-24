橫山衛生所護理長（右）指獲選模範母親的鍾羅四妹（左）很有愛心。（羅浚濱攝）

在橫山鄉衛生所擔任志工的81歲老婦鐘羅四妹，16年來風雨無阻協助衛生所安撫病患，從幼兒到同齡人，都有自己一手好方法，真正實踐「活到老，學到老」的精神，被橫山鄉公所選為新竹縣模範母親。

鐘羅四妹說，她幼時生活困苦，養成勤儉耐勞熱心助人的個性，與先生鍾朝鑑結成連理後生下4名兒女，農忙之餘，外出打工補貼家用，練就裁縫、烹飪等手藝。

她注重品德，不以傳統打罵方式教育4名子女，孩子都很好學自愛，像2女兒在國小畢業前，希望腳踏車前裝籃子，她才知道女兒包辦縣長獎等多個獎項，禮物太多提不動。

如今兒女都成家立業，丈夫也從工作岡位退休，夫妻倆栽種果樹過日子，她小時沒機會學習，50多歲開始抄寫電話簿姓氏來認字讀書，參加媽媽土風舞班、佛學班、樂齡舞蹈班等，懷抱感恩，珍惜每一天。

她在衛生所、鄉公所及社區樂齡當無給職的志工，每天都有不同行程，交了很多朋友，也有服務人群的機會，並自稱「月入3萬元」，讓子女省下請外勞和看護的費用。

鐘羅四妹在衛生所協助送病例、量血壓、測量身高體重和視力，嬰幼兒打預防針還會幫忙哄孩子，很多年紀比她還輕的長者到衛生所就診時都會哀聲嘆氣，她就像心理醫師一樣安慰不要想太多，安心交給醫生診療就是了。

(中時 )