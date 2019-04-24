楊民基(陳志賢攝)

法務部今天下午傳來陣陣包子香，更生人楊民基努力揉著麵團，認真做著包子。他說，「不想再走回頭路」，他感謝東城技能訓練所教導謀生技能以及家人支持。

矯正署推動「一監一特色」，讓在監的受刑人能在監所學習一技之長，並結合監所自營特色產品及自主監外作業，提供受刑人實務操作經驗，讓受刑人出獄之後能有謀生能力，復歸社會，翻轉人生。

楊民基因涉毒品案被判刑6年，去年7月自東成技能訓練所假釋。他今天下午特別到法務部現身說法，並展現他在東成技能訓練所學來的好手藝。

楊說，過去因吸毒入監，傷透家人的心，回歸家庭後的他，心中只有一個念頭「不要再走回頭路」。他心想，既然在東成技能訓練所中式麵食班習得的一技之長，不如發揮所學，嘗試做包子。

他初期在家庭支持及鼓勵下，由每天手工製作，再由妹妹推車到市場販售，並透過成立粉絲專業「嗨歐包子饅頭工作室」，藉由網路行銷，提高包子銷售量，也因個人堅持及努力，翻轉人生。

矯正署說，東成技訓所用心製作包子、饅頭，賣點就是強調以天然酵母自然發酵不加人工香料，重視健康養生，產品慢工精製，用料豐富實在，2010年起開辦中式麵食技能訓練班，希望社會各界能多多支持。

矯正署說，矯正署結合勞動部勞動力發展署、台灣更生保護會及企業廠商等資源合作辦理職業訓練，統計107年度參訓人數達1萬2950人次，較106年度大幅加5297人次，提升69.2％。

矯正署並協助受刑人取得相關證照，107年度共計開辦有中式麵食班、太陽能光電維運班、堆高機操作班、手機維修班、電銲班81個類別，另更配合政府長照2.0政策，以因應未來長照人力需求，共計230人次拿到照顧服務員證照。

(中時 )