橋齡30年的瓦瑤橋設計過低，加上塭寮溪不斷淤積，橋底與河面居離越來越近。（王文吉攝）

台中市議員施志昌躍下塭寮溪河床，拿出捲尺一量，發現通洪斷面僅150公分。（王文吉翻攝）

連接台中市大甲、大安的瓦瑤橋使用已逾30年，由於通洪斷面不到成年男性高度，居民憂心雨季來臨恐釀淹水災情。台中市議員施志昌接獲居民反映，24日邀集相關單位現勘，水利局承諾盡速完成河道清淤，由於橋樑安全無虞，是否進行改建，需由建設局新工處評估。

市議員施志昌接獲大安居民反映，瓦瑤橋年久失修，與塭寮溪之間的通洪斷面不足，大雨一來溪水恐漫上橋面。建設局、水利局等單位24日上午到場現勘，施志昌躍下河床，他拿出捲尺一量，通洪斷面僅150公分。

施志昌表示，瓦瑤橋位於大甲、大安交界，橋齡已逾30年，早期橋樑設計過低，加上塭寮溪多年泥沙淤積，使得通洪斷面不足。福興里里長陳俊安擔心汛期恐怕會淹水，影響用路人與附近住戶安全，希望能先處理淤積問題，並評估瓦瑤橋改建的可能性。

水利局官員表示，此處尚無淹水記錄，而塭寮溪正進行定期清淤，清理長度約5公里，預計5月上旬全線完工。建設局養護工程處第三工程隊股長彭玉邦股長則指出，瓦瑤橋橋齡雖已逾30年，但結構安全無虞，需由新工處確認通洪斷面是否符合現行法規，再評估是否改建。

(中時 )