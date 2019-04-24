計程車與Uber間的權益抗爭，一直被網路熱議。Youtuber布萊克薛薛，以自身遇到的小黃司機問題，如車內氣味、司機專業度、付款方式等，分析年輕人較愛使用Uber的原因，最後也呼籲計程車業者，比起抵制，更應學習對方優點增加自己的競爭力。

他用親身經歷分享，整理出以下4點，多數人不愛搭計程車的原因：

1.車內氣味糟又不開冷氣

許多小黃司機會抽菸及吃檳榔來提神，且為節省耗油，多不愛開冷氣，布萊克薛薛分享，曾經在炎夏搭車，遇到司機不開冷氣，他提醒後，司機卻搖下車窗表示「這樣就通風了」讓他傻眼，而車上菸味檳榔味很重，也是讓許多人對小黃印象不好原因之一。

2.駕駛專業度不足

布萊克薛薛表示，小黃司機專業度參差不齊，常有路況不熟、繞路問題，最誇張一次，他曾在晚上搭車遇到患有「夜盲症」的司機，對方還要求他幫忙指路引導，讓他覺得太危險，打電話去客訴。

3.只能付現

布萊克薛薛說到，付款只有大鈔時，常遇到小黃司機找不開，甚至會被司機擺出嫌惡的臉色，他分享，有次小黃司機找不開，繞路到超商要他下去換錢再付款，結果還多收他車費，讓人感覺很差。

4.為搶客不擇手段

計程車搶客競爭，有不少司機為搶客，亂鑽、闖紅燈等不顧其他用路人安全，他分享，曾經目睹小黃為搶客，直接從外線切往路邊，與正要到站的公車發生擦撞，還下車嗆公車司機，也是讓人觀感不佳。

他最後總結，計程車中也有很多優秀的司機，但相較之下，Uber比小黃更加透明，且按照導航行駛路線，也不會有司機繞路、多收錢的情況，他覺得，與其去抵制Uber，計程車業者更應學習對方優點，增加自己的競爭力。

網友紛留言表示「小黃司機先不要抽菸吃檳榔再說，那個味道真的讓人窒息」、「Uber光車上的氣味就大勝」、也有網友分享小黃經驗，「故意繞遠路、突然在馬路邊臨時接客、開超快+轉彎加速+闖紅燈、叫乘客導路」、「不跳表直接算人頭」，也有網友表示，「計程車只選有車隊的」、「計程車我只坐55688」。

布萊克薛薛- 大家為什麼都支持Uber不支持小黃？！｜薛薛TALK

(中時電子報)