如何把話說得漂亮又討人喜歡？其實需要一點小技巧，專家表示，一般人常掛在嘴邊的「請」、「謝謝」、「對不起」被大量濫用，若想讓人感受到誠意又說到心坎裡，絕對需要加一點料。

至於什麼樣的溝通技巧可以令人印象深刻？國際知名的人際溝通權威萊拉．朗德絲在「跟任何人都可以聊得來」一書中指出，會說話絕對不是天生的，若想當被老闆選派的談判先鋒，或是情場得意的聊天高手，一般人和高手圈的差別就在於下列4大技巧。

技巧1. 「謝謝」一定要加料：

因為這兩個字已經聽得太多，要讓它們更有意義，一定要說清楚在謝什麼，例如：「謝謝你幫我的忙」、「謝謝你等我這麼久」，即便是「謝謝你」，都比單獨的「謝謝」二字強大許多。

技巧2. 讚美要像迴力鏢：

很多人被讚美時總是會反射式地說「沒有啦」、「哪裡」，無異是打槍對方的眼光與品味，若能改說說「謝謝，真高興『你』有注意到」，把讚美回到對方身上會更好。

技巧3. 蛋糕與社交不可兼得：

想在社交場合滿載而歸，記得吃了再上！高手圈的人在派對中，絕不左手一杯飲料、右手一盤好料，急著把好料塞進嘴裡的人，只會讓本想與你攀談的人把你跳過。

技巧4. 順著對方的話說：

這是許多超級業務員都在用的技巧，比方說賣車時，對方提及自家小孩都說是「小朋友」、「我們家弟弟」，在介紹「兒童安全鎖」時，就該捨棄專業術語，改用「小朋友的安全鎖」、「弟弟可以用的安全鎖」才能打動對方。

(中時電子報)