禮券消費爭議多，但禮券發行依據不同事業主管機關之規範共計有18種，行政院消保處首度整併餐飲、住宿及零售三大業別之禮券，核定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明確規範禮券之履約保障、退還機制，不得記載使用期限及禮券餘額不得消費等事項，保障消費者權益。最快將於6月底前上路。

消保處簡任秘書陳星宏表示，草案強化履約保障機制，要求同業同級公司才可相互連帶保證，小公司不能為大公司擔保禮券發行金額，因為過去如「蓮香齋」等爭議案件，便都是找無法承保的同業，以致有問題時無法履行服務；但草案也明訂電子支付機構可擔任履約保障對象，替發行者作履約擔保。

陳星宏指出，消費者若要求退還禮券，目前各機關對消費者是否需付手續費看法不一，衡平考量，此次草案統一規範，允許企業經營者可收取不超過票面金額3％的手續費；但若非因消費者事由而退還禮券，如因遭遇天災而丟失禮券的情況下，則業者不能收取任何手續費。

陳星宏說，非實際提供商品或服務的第三方公司發行禮券，仍要付一定程度責任，不能藉此免責；自身不提供服務的第三方公司若要發行禮券，則有資本額至少3000萬元以上的限制。

草案亦規定，禮券不得記載較現金消費不利之情形，例如現金消費一客套餐6道菜，禮券卻只有5道；也不得記載使用期限、未使用完之禮券餘額不得消費，以及另行加收其他費用或其他不合理之使用限制。

此外，與現行規定類似，草案亦明訂禮券如有毀損或變形，只要重要內容仍可辨識，消費者即可申請換（補）發，發行人如需收取費用，紙券每次不得超過50元，以磁條卡、晶片卡發行者，每張不得超過100元。

(中時 )