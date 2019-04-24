清甜女神「奶茶妹妹」章澤天2015嫁給大自己19歲的京東千億CEO劉強東，沒想到去年富尪在美國捲入性侵疑雲，雖獲美國檢方不起訴處分，似乎稍解救婚姻危機，沒想到近日網上又流出女大生勾劉強東開房的影片，無疑讓正宮章澤天再難堪一回，夫妻倆也多次爆出離婚消息，但都遭否認。

劉強東捲性醜聞案再度延燒，離婚傳聞再起，但均遭否認，眾多網友替奶茶妹妹抱不平，認為她該分產離婚，然有陸媒分析，章澤天若與劉強東離婚必將涉及的財產分割問題，赫然發現若她選擇分開，僅能分得人民幣5元。

面對丈夫牽扯性醜聞，奶茶妹妹至今未離婚可能有悲情苦衷，原因是劉強東在結婚前一天，京東集團發布了財報，其中有一項為期10年的薪酬計劃，該計劃稱在10年期限內，每年基本工資為人民幣1元，且沒有現金獎勵，然根據京東股權激勵計劃，劉強東已被授予2600萬股A類股權，每股執行價為16.70美元，而10年內公司不再給劉強東任何額外的股權。

業內人士表示，這意味著劉強東提前預支了自己這10年的工資與獎金，總值26.5億人民幣(約台幣122億)，但這屬婚前財產，婚後10年他只會拿到10塊人民幣，若這10年內章澤天與之離婚，則女方只能分得共同財產5元人民幣，這計劃徹底杜絕劉強東10年內可能因婚姻破裂而得面對的企業股權分割問題。

(中時電子報)