3月才從美國出訪返台的台北市長柯文哲，今傳出5月將應駐日代表謝長廷邀請，到日本參加台日觀光論壇；另外，市府幕僚也透露，今年台北－上海雙城論壇目前初步排定6月舉辦，屆時柯文哲沒意外也將到大陸參加。短時間內先後訪問美國、日本、大陸，加上2月也曾到以色列參加全球市長會議，也令外界好奇柯是否積極布局2020。

今有網路媒體報導，柯文哲可能在5月到日本參訪，他今天出席公安督導會報前被媒體問到此事，他坦言的確是有個台日觀光論壇，在日本富山縣。

針對外界認為此舉是在替2020布局、鋪路，柯文哲說，不會啦，平常城市外交也就是每年2、3次；但今年已經超過2次？柯說，日本是被拜託了，以色列也是被硬拜託去的。

柯市府幕僚表示，台日觀光論壇部分，確實有接到邀請；至於雙城論壇部分，舉辦時間有調整空間，例如2017碰到世大運就提前辦、去年碰到選舉就延後辦，但目前雙方幕僚會前會的共識，還是希望今年能在6月舉辦，並且今年會以「經濟」為的論壇主軸。

另名接近柯幕僚則透露，已經確定要訪日，除參加論壇，也會安排市政參訪行程，另據了解，桃園市長鄭文燦也會出席，所以屆時謝長廷、鄭文燦、柯文哲有望同台。是否讓外界揣測白綠合作的可能，甚至是為2020布局？幕僚僅說，這些行程都有正當性、都是城市交流，不一定要特別扯到白綠合作的問題。

(中時 )