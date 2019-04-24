前立委林郁方在市議員郭昭巖等人陪同，今下午赴國民黨市黨部完成中正萬華區立委初選登記。（林縉明攝）

前立委林郁方在多方勸進下，趕在國民黨第3梯次萬華中正選區立委初選領表登記前一刻，今天下午在立委許毓仁、議員應曉薇、郭昭巖、吳志剛等人陪同下前往市黨部，完成立委初選登記，林郁方表示，近期受到很多黨內先進及地方人士勸進，加上黨內有大老說「若因他不選中正萬華區掉了這席立委，要負起全責」，既然外界對他期待那麼大，實在盛情難卻，因此決定投入初選，全力以赴。

國民黨中正萬華區立委初選，現任立委許毓仁、議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平等表態爭取，但地方仍積極勸進前立委林郁方再戰，隨著林郁方今宣布投入立委初選，除鍾小平表達參選到底決心，許毓仁、應曉薇、郭昭巖、吳志剛等人下午陪同林一同赴市黨部完成登記。

林郁方表示，這兩天受到空前壓力，最主要是郭議員從頭到尾都表達會等他到最後一刻，一旦決定要選郭就會退出，經過思考後決定不能辜負眾人的期望，願意再為國民黨及民眾繼續努力，雖然時間緊迫，沒什麼時間、資源從事初選工作，但既然要選就會全力以赴。

面對鍾小平來勢洶洶，林郁方說，不論誰出線都是代表國民黨，會規規矩矩搭一場選舉，鍾議員有衝勁、理想值得學習，但他具備有國防外交專業，地方耕耘也跟議員配合很好，像是捷運萬大線、地方社區公園，這些都是過去努力的成果，既然地方有需要，他願意為國民黨再戰一次。

(中時 )