對食物過敏可能招致嚴重後果，美國11歲女童因誤用含乳蛋白牙膏而命喪九泉。小女孩不幸身亡的故事經社群網站分享，引起大眾關注，家長也大為恐慌。小兒過敏專家史都克斯表示，這是他行醫13年來聽到的首例，但此個案極為罕見，家長毋須過度憂心。

中央社引述美媒報導，住在加州的阿塔米拉諾告訴媒體，她11歲女兒索爾戴特（Denise Saldate）對乳製品嚴重過敏，最近使用醫生開的處方牙膏刷牙時，並不知其中含有牛乳衍生蛋白質，因而引發致命過敏反應，後經注射腎上腺素、吸入藥物，都無法減緩相關症狀，最終回天乏術。

阿塔米拉諾說，平常都會仔細查看食品標籤，看看裡頭是否含有乳製品和其他潛在過敏原，但沒想到要檢查這款牙膏。

美國俄亥俄州全國兒童醫院（小兒過敏專家史都克斯博士（Dr. David Stukus）指出，「許多不同藥物和非食物產品都含有植物性蛋白質，但一般而言，含量並不足以引起絕大多數食物過敏者的過敏反應。」史都克斯表示，索爾戴特使用的那款處牙膏是由牙醫所開立，家中常用產品不太可能產生這類問題。

索爾戴特本月過世後，她的故事在社群媒體被分享數千次。為了替她舉辦喪禮，索爾戴特的叔叔在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）發起募款，募集到的金額如今已超過原訂目標1萬美元（約新台幣30萬元）。

(中時電子報)