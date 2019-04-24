現代人除了工作，休閒娛樂也耗在智慧型手機上，使用時間愈來愈長。《Business Insider》報導，有研究指出現代人一天滑手機的次數高達2647次，非常驚人！而蘋果執行長庫克看到這數據後，覺得相當不應該。他認為，除了控制觀看社群APP的時間以外，最重要的是把目光移向身邊的人，「如果你是看著你手上的手機，而不是他人的眼睛，那你就錯了。」

日前蘋果執行長庫克在一某個活動中講道，「其實蘋果並不希望大家一直使用智慧型手機，這並不是我們公司的目標。」而用戶會黏著手機不放的主因是Facebook、Instagram、Twitter和Snapchat等社群APP，試圖讓用戶反覆使用，推銷更多廣告。

庫克強調，從iOS 12開始他們就推出防止手機沈迷的新功能，讓用戶知道自己一天的螢幕使用時間、歷程與滑手機的總分鐘數。他說這功能就是為了想解決小孩子、大人長時間沉迷手機的問題。

此外，庫克還分享了自己是怎麼抑制住想滑手機的慾望，「每拿起一次手機，你就會將目光從你正在面對的人身上移開」，他覺得人與人相處比手機更重要，「如果你是看著你手上的手機，而不是他人的眼睛，那你就錯了。」

(中時電子報)