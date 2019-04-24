阿達接下狼谷競技台《Game什麼東西》主持棒後，每次進棚都被電玩正妹圍繞，成員從4人增為7人，讓阿達每次進棚錄影都開心不已！某次錄影錄到半夜，女友LULU貼心來探班，還發IG虧他：「工作辛苦了，錄影很開心嘛！」嚇得阿達抖回：「老闆娘可怕！」

《Game什麼東西》由「新任電玩宅神」阿達挑大樑，固定班底也從原本的瑀希（小茉莉）、大魚、Kittie、MOMO，再加入了3名新血：鮪魚（徐瑋吟）、何美與樓心潼等人。面對正妹新陣容，阿達驕傲推薦「電玩正妹環肥燕瘦、統統都有！一次7個，一網打盡！」

阿達在《Game什麼東西》飾演留級多年的學長，與7個學妹同住宿舍，面對整個攝影棚的女神級正妹，包括王仁甫、KID、納豆等人，都曾嫉妒阿達「過太爽」。但阿達心情卻很複雜：「我有臨老入花叢的感覺，我在節目裡其實常常被霸凌，一下子多了7個妹妹真的扛不住！」

(中時 )