26歲葉姓車主因車輛未掛牌遭警方盤查，赫然發現大量毒品。（賴佑維翻攝）

桃園警分局青溪派出所警員駱俊宇及陳彥凱23日晚間巡邏經過大業路，發現1輛轎車違停，且未懸掛車牌。警方上前查看時，26歲葉姓車主恰好回來，盤查發現車上有3包K他命，全部共重3.72公斤，數量相當多，當場將他逮捕送辦。

警方說，看見白色粉末，葉男還辯稱是「鹽包」，警方起疑後，用試劑檢驗，發現果然是毒品。葉男雖辯稱毒品是朋友寄放，自己也不知道那「鹽包」是毒品，但警方仍依毒品危害防制條例將他移送法辦。

(中時 )