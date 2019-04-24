車輛未掛車牌 警臨檢發現3.72公斤K他命 16:272019/04/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 26歲葉姓車主因車輛未掛牌遭警方盤查，赫然發現大量毒品。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 26歲葉姓車主因車輛未掛牌遭警方盤查，赫然發現大量毒品。（賴佑維翻攝） 桃園警分局青溪派出所警員駱俊宇及陳彥凱23日晚間巡邏經過大業路，發現1輛轎車違停，且未懸掛車牌。警方上前查看時，26歲葉姓車主恰好回來，盤查發現車上有3包K他命，全部共重3.72公斤，數量相當多，當場將他逮捕送辦。 警方說，看見白色粉末，葉男還辯稱是「鹽包」，警方起疑後，用試劑檢驗，發現果然是毒品。葉男雖辯稱毒品是朋友寄放，自己也不知道那「鹽包」是毒品，但警方仍依毒品危害防制條例將他移送法辦。 (中時 ) #發現 #警方 #毒品 #k他命 #車牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 拿壓轎金不能做壞事 毒蟲gg 17:332019/04/20 社會 修女邊種大麻邊救毒蟲 真相好偉大 18:102019/04/20 溫馨 冒牌警帶子彈毒品駕車 遇本尊攔查傻眼 18:052019/04/20 社會 行竊失風殺婦 故布疑陣穿幫 04:102019/04/21 社會新聞 智慧化停車感應車牌進場僅3秒 04:102019/04/21 地方新聞 潛入校園偷一晚 男因一根菸落網 10:232019/04/21 社會 不甘住處屢遭偷 男自扮柯南揪出鄰居闖空門 16:312019/04/21 社會 法務部「石虎號」超萌 反毒拒毒巡迴南投 17:032019/04/21 生活 南下進香北返 男跳陸橋摔國3命危 19:402019/04/21 社會 欠債80萬走險運毒 女子夾帶千萬K他命遭逮 16:132019/04/23 社會 社會熱門新聞 駁火擊匪破軍火庫破格 韓國瑜授階晉陞2特警 - 社會 - 中時 廂屍案兇嫌逍遙法外 警14年後找到他變無名屍 - 社會 - 中時 偷吃網紅空姐被求償80萬 攝影師唉：月收僅25K - 社會 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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