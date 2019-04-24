EA-18G「咆哮者」電子攻擊機

設想一下，到2030年時，俄羅斯侵略波羅的海國家，而就在美國派兵到歐洲時，北京把握機會，控制南海爭議島礁。雖然美國空軍馳援，但卻發現中俄精良的戰機與防空系統讓較舊型的美國戰機難以施展。

《國家利益》（The National Interest）引述的分析指出，要是這狀況真的發生，那美國現有的空中戰力將應付不了。美國空軍有太多戰機已老舊，航程太短、武器載運量也不足，無法因應敵方強大棘手的防空環境。

分析認為，對策之一，就是研發具有F-22戰力，加上EA-18G「咆哮者」（Growler）電子干擾攻擊力的第6代隱形戰機。

而這是華府獨立智庫戰略暨預算評估中心（CSBA）進行一連串軍演，從中所歸納出來的結果。與其說這是對未來的預測，倒不如說是著手規劃，看未來20年美國空軍在同時面臨太平洋，還有歐洲兩面戰爭時，究竟需要什麼。

為了讓美國有效發揮空中戰力，參演者想要CSBA所謂的穿透型制空/穿透型電子攻擊（PCA/PC-E）戰機。報告指出，美國空軍要打敗中俄空中與地面反介入/區域拒止系統，就應該研發並採購PCA/P-EA戰機，以執行制空，電子攻擊和其他任務。

此外，報告說，PCA/P-EA戰機的航程大概起碼要有1,500海浬，以和其他長程穿透機協同作戰。

穿透型制空機能充當保鑣和牧羊犬，在突防敵方嚴密防守的領空時，保護較舊的戰機不受敵方的戰機與防空系統攻擊。然而，CSBA資深研究員岡辛格（Mark Gunzinger）強調，穿透型制空機並非萬靈丹，而只是對策的要素之一。另外還包括武器、無人系統與消耗性誘餌等戰力組合。

(中時電子報)