膝關節發文批評爆雷網友。（圖／翻攝自膝關節臉書）

阿信發文透露看了《復仇者4》早場。（圖／翻攝自五月天 阿信臉書）

鹿晗要求網友別劇透。（圖／翻攝自M鹿M微博）

醞釀10年的漫威年度大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）今(24日)在台上映，全台最早場次為清晨6點，不少影迷已搶先得知結局，網上防雷、爆雷的炸聲連連，知名影評人膝關節稍早在臉書怒批不少「標題爆雷」的文章，直說：「我詛咒那些王八蛋標題就爆雷，莫名其妙」。

《終局之戰》今從早場起在台上映，五月天阿信稍早搶頭香，表示：「第一次早上六點看電影，2019 / 4 / 24 ⋯ 紀念一下」，更笑說剛好一個月後五月天電影上映，跟粉絲約好如果沒來看，他們就會變成「記仇者聯盟」。而大陸方面更是從今凌晨零時起就上映《終局之戰》，男星鹿晗也在微博放話拒絕劇透，揚言「誰敢劇透就拉黑」。

而膝關節大罵有網友在標題就爆雷，「要爆雷請在內文加上分隔線好嗎？標題直接爆雷是要讓人家覺得你好厲害嗎？」他直言看到不少人在電影院裡偷拍盜錄，今天已經舉報好多位，「如果不怕丟臉你就在影廳繼續盜錄偷拍，偷拍任何一秒都不可以，不要以為拍演職員字幕表就沒事，一樣有事」，呼籲大家當個有水準的影迷，網友則說：「我已經不敢去ptt了，週日看完才要解禁」、「真的！爆雷跟偷拍超沒品」、「缺德的人才不在意，越罵他們，他們越開心，沒救了」。

(中時電子報)