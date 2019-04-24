為提升台灣學生的國際移動力、拓展中學生視野，新民高中校長薛光豐10年前擔任「台灣國際教育旅行聯盟」總會長，大力推動台日教育交流，從一開始頻頻遭冷淡、到現在雙方互動密切，展現成果，薛光豐也成為第一位獲日本國土交通省頒發「表彰狀」表揚的台灣人。

拿起22日由日本政府頒發的「表彰狀」、回想10年來推動台日教育旅行的辛酸與喜樂，薛光豐說，「台灣國際教育旅行聯盟」2002年成立、當時一年約有30幾個日本學校來台交流，剛開始推動時，與日方接洽常受到冷淡對待，有時也會被以「不方便」、「沒準備」等理由拒絕。

但「只要有交流，就會有成效」！薛光豐強調，只要帶著台灣學生到日本學校交流，即便只是短短半天，但獲得的評價都不錯，也漸漸打開雙方教育旅行之門，到去年，一年有300多間日本高中學生來台體驗學習，其中包括千葉、長野或四國等較偏遠地區學校。

推動台日教育旅行獲得肯定，薛光豐22日獲日本國土交通省頒發表彰狀，是台灣第一人。他說，台灣推動國際教育10年來，大大拓展中學生的國際觀、幫助他們探索城市變訓練膽量、學習溝通，更能感受日本人守時、整潔與敬業的價值。

(中時 )