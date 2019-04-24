龍華科大觀休系李曉薇，勇奪MNS國際菁英盃葡萄酒品評技能組全國冠軍。（賴佑維翻攝）

龍華科大觀休系賴恩心，榮獲MNS國際菁英盃葡萄酒侍酒服勤組亞軍。（賴佑維翻攝）

龍華科大觀休系王姵涵(右)及林炫宏，分別獲得葡萄酒侍酒服勤組季軍、佳作。（賴佑維翻攝）

2019美國密西根 MNS 國際菁英盃競賽成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系學生李曉薇奪葡萄酒品評技能組個人賽全國冠軍，賴恩心、王姵涵分別獲葡萄酒侍酒服勤組亞軍、季軍，李家慈及林炫宏則獲得侍酒服勤組佳作，龍華科大學生全員獲獎並獲得大會頒發團體技藝精湛獎。

美國密西根MNS 協會主辦國際菁英盃大賽，期望透過國際菁英賽事，推廣葡萄酒正確品飲技巧，並讓青年學子了解葡萄酒品評及侍酒師專業領域，共吸引國內超過20所大專校院，以及來自馬來西亞、新加坡、印尼、越南、大陸等國際組共160位選手參賽。

其中李曉薇參加葡萄酒品評技能組。15分鐘的賽事中，選手進行葡萄酒專業學科知識考試，再從6支指定紅、白酒款中，依據視覺色澤判斷酒齡、嗅覺判斷香氣、口感確認及酒款結構評估。除了寫出酒的香味呈現，還要寫下建議搭配菜餚，最後李曉薇奪下冠軍。

葡萄酒侍酒服勤組項目中，參賽者要在8分鐘內，完成紅葡萄酒的標準侍酒服務，包含葡萄酒開瓶、挑酒杯、醒酒、過瓶、餐飲禮儀，穩定台風與應對態度是競賽的重點，同時還考驗選手臨場反應，酒名須以外語應答，充分展現侍酒師的專業訓練與無微不至的服務。

學生在老師鍾涓涓及謝美婷指導下，平時積極練習，再加上臨場表現沉著穩定，發揮平素訓練水準，最後賴恩心、王姵涵，獲大專組亞軍及季軍；李家慈及林炫宏也獲得佳作肯定。龍華科大師生因整體表現卓越，獲得大會頒發團體技藝精湛獎。

龍華科大校長葛自祥恭喜同學獲獎並感謝老師指導辛勞。他表示，學校不斷鼓勵學生多參與各類競賽、證照考試及社團活動，增廣視野並累積實務經驗，讓學生不斷突破創新，提早認識自我興趣並預先做好職場規劃準備。

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(中時 )