Selina、張軒睿在《女兒們的戀愛》配對成功。（取材微博）

Selina、張軒睿在《女兒們的戀愛》配對成功。（取材微博）

任家萱（Selina）、張軒睿在陸綜《女兒們的戀愛》互動甜蜜爆表，24日最新節目中正式宣布交往，還跟爸爸介紹「這是我的男朋友張軒睿」，讓入戲粉絲high翻。Selina24日中午在微博Po照發文並標記張軒睿，她表示，這真的是一段浪漫的旅程，並對張軒睿「謝謝」連發，包括謝謝他出現在她生命中，張軒睿也轉發並回「只要妳開心，一切都值得」！

「軒萱CP」甜蜜爆表閃瞎粉絲，還釣出五月天阿信回文「beautiful shero」，田馥甄Hebe也留言：「多麼希望這旅程不要結束，多麼希望你們不僅只於感謝彼此，多希望我能恭喜你們啊！啊啊啊啊啊啊～我入戲太深了」。

Selina在微博Po照發文並標記張軒睿，她表示，這真的是一段浪漫的旅程，「謝謝你精心安排的每一次約會，謝謝你總是把我的感受放在第一位，謝謝你記得我喜歡吃的食物，謝謝你再願意陪我把各種食物塞在門牙上，謝謝你帶我去你的秘密基地，謝謝你每次吃飯陪我喝發酵葡萄汁，謝謝你對我敞開心扉天南地北地聊天，謝謝你當我問你我今天是不是很腫你都說不會啊我覺得很好看，謝謝你讓我喜歡現在的自己，謝謝你出現在我的生命，謝謝你，張軒睿」。

張軒睿隨即轉發，並表示看到這些照片心裡覺得有點暖，「這一段旅程，這一段經歷都太過曲折，周遭發生的種種，甚至不敢想像。但慶幸的是，旅程是在對的時間，只要妳開心，一切都值得！然後，不客氣，任家萱Selina」。

也和姊姊一起參與《女兒們的戀愛》錄影的任容萱，今下午出席八大新戲《覆活》記者會，被問「可否接受張軒睿當姊夫？」時笑說：「大家開心就好，談戀愛開開心心就好！」

對於姊姊和張軒睿的相處情況，任容萱說，私下沒有太多機會接觸他們兩個一起，「她（指姊姊）沒有跟我分享太多，因為我最近剛好在忙拍戲，很難碰上面，她一直問我到底拍《覆活》要拍到何時，因為她沒有飯友」。私下一起聚會過嗎？她也直言沒有，就是節目上碰到，跟張軒睿只有在節目殺青酒時有稍微聊一下，然後祝福彼此。

她說，和張軒睿私下不熟，但透過節目看到他是個溫柔體貼、溫暖的人。被問姊姊適合暖男？任容萱說：「姊姊需要一個照顧他的人，這樣我就可以卸下一部份重擔。」

(中時 )