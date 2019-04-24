總統蔡英文今日接見美國「共和黨全國委員會」（RNC）共同主席希克斯（Tommy Hicks），蔡英文表示，上周川普政府第三度宣布對台軍售，並常態化對台灣軍售程序，美國正在以實際且實在的行動，堅定支持台灣。

蔡英文指出，這個月是《台灣關係法》立法滿40週年，感謝共和黨對民主台灣的支持。尤其是在2016年共和黨全國代表大會通過的黨綱當中，納入《台灣關係法》以及雷根總統對台灣的「六項保證」，並且重申美國對於台灣的強力支持。

蔡英文表示，除了美國彭斯副總統（Mike Pence）、龐培歐國務卿（Mike Pompeo）多次公開肯定台灣是民主的成功故事，就在上週川普政府也第三度宣布對台軍售，並常態化對台灣軍售程序，美國正在以實際且實在的行動，堅定支持台灣。

另外，台美夥伴關係也在印太區域形成了一股正面的力量。從今年以來才短短4個月內，台灣和美國已經協辦「印太地區宗教自由對話」、並且透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），舉辦「女力經濟賦權國際研習營」；也共同宣布成立「印太民主治理諮商」機制，一起努力讓印太區域變得更民主、更自由、更開放。

蔡英文強調，台灣人民不會放棄或妥協民主的生活方式。從威權時代走到民主化的進程，我們從沒有退縮、以後也不會，也將持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展。

(工商 )