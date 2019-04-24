法務部行政執行署指示全國13分署，針對欠繳酒駕、毒駕罰鍰案件，自4月15日起至24日執行為期10天的專案追討行動，其中台北分署查封土地18筆及建物1筆，共計追討342萬874元。
據台北分署統計，截至今年2月28日止，受理欠繳酒駕、毒駕罰鍰案件共722人，金額4200餘萬元，10天的專案行動共追討342萬874元，重點執行的30大案件，追討金額共148萬4324元。
其中，廖姓男子2016年7月在新北市新店區，因拒絕接受酒測，遭裁處罰鍰7萬5000元，台北分署曾以扣押存款、薪資等執行方式，僅執行部分金額，執行官在本次專案執行期間，遇廖男姊姊，經執行官說明後，廖今至台北分署一次繳清餘款4萬4877元。
另蕭男2008年9月於新北市玫瑰路酒駕遭罰4萬5000元，台北分署強力查封他位於新店區玫瑰路房產後，蕭繳清欠款。
(中時 )
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