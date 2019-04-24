由宜蘭縣政府文化局、佛光大學等合辦的「2019全國巡迴文藝營」，今年將再次與交通部台灣鐵路局合作，將安排8位知名作家導師跟著大家一起以車廂為教室，在火車上發想、討論及寫作，共同體驗一個「狂飆我的寫作時代」。

此次營隊共分為8組，除了極受歡迎的小說組、散文組、新詩組、戲劇組及電影組，今年另外首創「黃金組」，將邀請跨世代作家教大家完整地書寫出自己的生命，從回憶過往到人生自傳，用一首詩、一部小說述說屬於這個世代的傳奇故事；此外，將首次籌畫「歷史工作坊」，結合文青與知青，共同齊聚在蘭陽平原，啟動一場夏日的文史盛典，期待激出不一樣的花火。

宜蘭縣政府文化局表示，這次營隊導師陣容相當堅強，包含黃金作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷女作家劉梓潔、恆溫系作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及生活中的歷史學家胡川安等，並由40位各界知名作家、導演及老師等專業講座，分別從不同的專長、角度，將創作技巧分享給學員。

宜蘭縣政府文化局將在這次的文學營召集30位縣內對文學藝文有興趣學子或民眾免費參加，由這群「文學導師列車長」，帶領大家搭上文學區間車，來一趟蘭陽文學之旅，營期為107年7月18日(四)至7月20日(六)。

(中時 )