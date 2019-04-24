2019年可說是經典男團回歸年，包括成軍20年重返樂壇的西城男孩(Westlife)、經典美聲男團新好男孩(Backstreet Boys) 陸續宣佈來華開唱、以及日前助陣流行天后亞莉安娜(Ariana Grande)在Coachella舞臺演出的超級男孩(＊NSYNC)，各個都是令人回味無窮的經典青春。

如今另一組偶像天團強納斯兄弟(Jonas Brothers)時隔六年也宣佈即將發表新專輯正式回歸！從一開始發跡於迪士尼，由大哥凱文、二哥喬以及弟弟尼克組成的強納斯兄弟決定在2013年年底宣布解散，歷經尼克(Nick Jonas)成功的單飛，時隔六年再度重組返回樂壇，首波回歸單曲「Sucker」本周直接攻佔全美冠軍，MV中三人也都大方帶著老婆一同入鏡，至今在網路已累積逾一億人次觀看，充份顯示全球樂迷對他們回歸的殷切期盼。

日前二哥喬強納斯(Joe Jonas)搶先在社群平台公佈新專輯的封面照片，三兄弟一同趴在泳池畔的樣子，被粉絲指出他們似乎是在模仿2009年解散前專輯《Lines, Vines And Trying Time／批評指教.努力做到》同樣是呈趴下姿勢的封面。對此二哥也開玩笑回應：「除了趴下從正面換成背面之外，就是C位換人而已啦」！唱片公司表示強納斯兄弟的最新回歸大碟《Happiness Begins》也確定將於6月7日全球同步發行。

(中時 )