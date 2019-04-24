沙烏地阿拉伯官方通訊社23日宣布，沙國當天處死了37名涉及恐怖主義犯罪的死刑犯，當中1人屍體還被釘在柱子上示眾，警告意味濃厚。

沙烏地阿拉伯23日處決了37名死刑犯，引起廣泛爭議。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、英國廣播公司（BBC）報導，沙烏地新聞社（SPA）周二發布新聞，指出官方已在當天處決37人，理由是這些人都犯了和「恐怖主義」相關的罪刑，沙國內政部長在新聞稿中指出，這些死刑犯炸彈攻擊國家軍事設施、殺害數名安全人員、和敵方組織合作損及國家利益。

當局在首都利雅德、穆斯林聖城麥加（Mecca）、麥地那（Medina）、人口以遜尼派為主的卡辛省（Qassim），以及少數什葉派穆斯林聚居地東部省（Eastern Province）等地執行死刑，其中一人在處決後還被釘上高柱向民眾展示，而這當中年紀最小的，被捕時只有16歲。

報導指出，在沙烏地阿拉伯，執行死刑的方式通常是槍殺或是斬首，有時候甚至是公然處決，如果死後屍體還被高高掛起、示眾，那就代表罪刑重大。沙國行刑的時間通常是在中午晌禮過後，罪刑重大者，分開的頭顱和身體則會一同高掛在柱子上3小時，直到晡禮結束。

值得注意的是，近年來沙烏地阿拉伯執行死刑的頻率愈來愈高，根據國際特赦組織（Amnesty International）統計數據，2018年沙國共處決149人，不過今年以來，已經有至少104人遭行刑，使得沙烏地阿拉伯成為全球執行死刑次數最高的國家，僅次於伊朗。

在沙國，只要被判恐怖主義、謀殺、強暴、強盜、走私毒品等罪名，都會面臨死刑命運，官方稱，執行死刑能有效遏止進一步犯罪。

(中時電子報)