城廂四里境主神明共襄盛舉，將後浦小城渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

喧天鑼鼓聲響徹雲霄，大街小巷洋溢平安、歡欣氣氛。（李金生攝）

遶境巡安隊伍經過內武廟，輦轎搖晃「神」氣十足。（李金生攝）

鄉親扶老攜幼駐足圍觀，分享廟會的平安喜樂。（李金生攝）

鄉親踴躍參加聯合慶典，開心加入為神明服務的行列。（李金生攝）

天上聖母的神輿在信眾簇擁下，正緩緩通過後浦中興街口。（李金生攝）

今天是金門後浦蘇府四千歲聖誕千秋暨迎媽祖聯合慶典，城廂4里境主神明在信眾的簇擁下，穿梭大街小巷遶境巡安，沿途旌旗蔽天鑼鼓喧天，為「2019金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季」揭開熱鬧序幕。

金門地方文獻記載，清代〈金門鎮總兵署〉轄下的左、右兩營官兵在今模範街口的觀德堂（即縣商業會頂樓昭德宮）奉祀蘇府四千歲，祈求軍旅平安，一直是當地的信仰中心之一，數百年香火至今不衰。

後來，隨著駐軍渡過黑水溝移防台灣，再分香至鹿港和台北艋舺，庇佑地方神威顯赫，2地均有「金門館」，歷史淵源流長，為旅台鄉耆所津津樂道邊，而農曆3月20日正是鄉親口中「蘇王爺」的聖誕。

「媽祖生」則是農曆3月23日，早在軍管時期因為民生物資匱乏，當年的戰地政務委員會以4天內舉辦2次大拜拜，增加地區家戶負擔，在政府提倡節約原則下，才將蘇府四千歲聖誕和媽祖生作醮慶典，合併在3月20日同一天舉行，至今已行之有年。

今天下午1時30分吉時，後浦城廂東、西、南、北門的境主神明和南門天后宮媽祖，在信眾簇擁下聚集縣商會廣場，2時30分準時起駕遶境巡安。在聯合慶典紅彩的帶頭下，大鼓吹、十音和四境香團迤邐前進。

不少家戶在門口供奉香案，扶老攜幼虔敬迎神，喧天鑼鼓響徹雲霄，鞭炮聲此起彼落，將這座全台10大觀光小城渲染得熱鬧滾滾，吸引觀光客駐足圍觀，分享人神同歡的民俗風情。

(中時 )