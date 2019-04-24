台中市府新聞局長吳皇昇說，透過市民免費政策，成功解決花博卡可能造成的個資外洩及不公平爭議，提升71.25％參與率，創造花博周邊經濟效益。（盧金足攝）

台中市議員關切花博營收虧損12億多元，市府新聞局長吳皇昇24日表示，台北花博總支出經費約135.91億元，台中花博約88.172億元，遠低於台北花博；不能如單以門票收入來斷定花博總收益，當年台北花博門票收入13億9287萬元，與總支出差距甚大，但實質經濟效益卻不只於此，營收不應只看門票，而是應看總體經濟效益。

台中市議會今日舉行定期會，由市府副秘書長陳如昌、交通局長葉昭甫、農業局長蔡精強進行台中世界花卉博覽會預算及執行專案報告，市議員關切花博營收狀況。

吳皇昇說，市長盧秀燕上任後，透過市民免費政策，成功解決花博卡可能造成的個資外洩及不公平爭議，提升71.25％參與率，締造花博周邊經濟效益。

此外，前市府原本就規畫300萬張的花博卡免費政策，代表有300萬人可免費入園，但新政策推出後共僅約220萬人免費入園，根本沒有超過，代表新政策絕無導致營收虧損。

盧秀燕強調，一項民調顯示，台中市民對於花博舉辦及免費入園政策7成滿意，國際園藝生產者協會（AIPH）主席Mr. Bernard Oosterom在今天的閉幕典禮公開稱讚台中花博是花博舉辦最成功的城市。

盧秀燕說，舉辦花博不是以營利為主要目的，有許多國家會爭取主辦國際賽事，為的是提升國際能見度。

對於花博營收，吳皇昇表示，台北花博總預算約135.91億元，台中花博總預算約88.172億元，遠低於台北花博，而台北花博門票收入13億9287萬元，與總支出經費差距甚大，但實質的經濟效益卻不只於此，花博的成功與否，不應僅看門票收入，應重視整體帶來的經濟效益。

吳皇昇指出，前市府規畫300萬張花博卡免費政策，代表容許有300萬人次的免費，自元旦截至目前，免費入園人數約170萬人，如再加上去年開幕至年底持花博卡免費入園約50萬人，共約220萬人，尚較原規畫的300萬人少，代表新政策沒有導致營收虧損，花博免費入園政策造成營運虧損不僅是個「假議題」，更錯誤解讀。

市府統計，1月1日至4月23日止，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童參觀人次單日平均約1萬5755人，與2018年11月3日至12月31日未實施免費優惠政策期間，單日平均約9200人次相比，成功提升約71.25％參與率，帶動伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。

(中時 )