台北市教育局去年進一步與西門子公司簽署產學合作備忘錄，在5所公立高職開辦為期5周、每周6堂課的「數位職人培育試辦計畫」，培養工業4.0人才，另今年寒假也甄選出15名優秀學生到公司內實習。台北市長柯文哲24日參訪學生實習成果。（教育局提供）

台北市教育局除安排技職學生暑假期間到海外見習，其中包括赴德國西門子公司學習，去年進一步與西門子公司簽署產學合作備忘錄，在5所公立高職開辦為期5周、每周6堂課的「數位職人培育試辦計畫」，培養工業4.0人才，另今年寒假也甄選出15名優秀學生到公司內實習；台北市長柯文哲24日參訪學生實習成果，教育局也表示，今年108學年度，會持續辦理，且不排除將私立高職電機、機械科納入計畫中。

教育局目前與西門子公司的產學合作包括暑假時，提供技職生到德國柏林、紐倫堡教學技術中心及自動化工廠的海外見習團；另外則是去年9月雙方簽訂MOU後，開始試辦的數位職人培育試辦計畫，西門子業師先在南港高工、內湖高工、大安高工、松山工農、木柵高工5校針對300多位學生開辦為期5周的課程，第6周辦理測驗，通過者可取得德國公會與西門子的能力認證，最後再選拔出15人，參與寒假期間的5天實習。

柯文哲今參加數位職人培育成果展，他表示，目前台北市1年大概有1億元經費資助師生到海外見習，1年9團、大概是200位師生，希望透過產業、公費、技職學校的合作，讓產學合作更有效、達到學用合一。另外，北市公立職校跟比較大的公司有合作計畫，也有和冷凍空調公會合作，開設「空調節能技術人才培育試辦計畫」。

教育局表示，「數位職人培育試辦計畫」經過1年試辦，今年108學年度應會轉成正式計畫，並視企業與私校意願，不排除納入台北市私立高職機械、電機科加入計畫，希望透過產學合作，讓各校能培育未來工業4.0的基礎人才。

參與今年計畫並到西門子實習5天的學生李柏宏、張緯霖、謝淳安、柯珈達、楊智鈞、簡廷安、巫建華就以「食品製造加工系統」為5天實習期間製作的專案，自己組裝材料、設計程式，模擬食品製造區與加工區的生產線。

(中時 )