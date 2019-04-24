台師大學生跨域學習地圖。（台師大提供）

台灣大學、台灣師範大學及台灣科技大學共同組成的「國立台灣大學系統」，隨著跨校選課人數逐年增加，今年9月起將開放跨校修讀輔系，增加學生跨領域機會，成為多元化人才。

台師大24日召開教務會議，通過「國立台灣大學系統學生跨校修讀輔系辦法」，台大、台科大教務會議也陸續於3月份通過該辦法，增加三校學生學習領域，並充分利用三校師資與設備資源，同時促進校際合作發展。

台師大表示，「國立台灣大學系統」從2014年簽訂合作意向書後，三校105、106學年度跨校選課學生，分別為4603人次和5735人次，107學年度更增加為6114人次，顯示跨校選課人次逐漸增加，透過跨校選課或修習學分學程，拓展學習視野，並與他校學生合作，擴大學生學習圈。

台師大也提到，另外也有效整合三校資源，因應學生選課需求，三校透過持續開放與增加校際學程修習名額、增加授權碼選課和整合三校全英語課程等方式，降低各校各自開課成本，以促進跨校共學。

以台師大為例，截至106學年度第2學期，包含教育學程、學分學程、雙主修或輔系跨域學習方案，選修跨域學程人數為4321人，占全校學士班人數的55.35％，顯示逾半數學生會選修一項跨域學程，呈現推行跨域課程的必要性。

台師大提到，根據這項跨校輔系的新辦法，三校學士班學生將可選擇原就讀學校未開設的學系為輔系，申請時應符合雙方校系規定，並經過學生所屬校系同意；至於申請資格、申請時間、修讀科目和學分數，則以申請加修校系規定為主。

台師大也強調，經核准修讀跨校輔系的學生，若符合原就讀學校主修學位的學位授予條件，並經過加修學系審核，確定完成跨校修讀輔系的課程和條件後，將在頒發的學位證書中，加列跨校學校、學系輔系資格。

此外，選課和學分費相關規定，將依照三校校系選課協議執行，若跨校修習輔系課程中，若有實驗、個別指導或使用材料等其他費用，依照加修校系的規定辦理。

台師大教務長陳昭珍表示，跨域學習是未來重要趨勢，也是年輕人出路，單一科系知識已不足以應付未來社會需求。因三校優勢學門各有不同，透過開放跨校輔系，將大大拓展三校學生學習視野與充實學習資源。

(旺報 )