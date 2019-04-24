楊冪與阮經天對戲多。（中視提供）

中視、中天娛樂台新戲《扶搖》將於5月6日起開播，大陸女星楊冪飾演主角扶搖，因緣巧合下結識阮經天所飾演的長孫無極，兩人遊走五洲，每到一處都逢遇險境，相互扶持渡過難關。高顏值的男女主角自戲開拍就製造不少宣傳話題，劇情看點除了男女主角的感情糾葛外，五洲中太淵、天煞、璇璣、天權所上演的王位爭奪不輸宮鬥戲碼，讓人看了不自覺入坑。

楊冪劇中造型72變，光是喬裝的身份就有9個，而且有男有女，像是假扮太淵國公義女宇文紫、被使心計成為佛蓮公主，還有喬裝成神醫宗越等。楊冪五官清秀，即使是男兒裝扮也俊俏，楊冪提及完全不怕造型被討論，她正向思考認為討論就代表戲被關注。

她劇裡反串諸多男角，內心最想挑戰的其實是「無極」，楊冪還自信滿滿地說，「如果換我來撩，撩遍五洲無敵手」。楊冪接受快問快答中提及，「無極的所有泡妞技巧都是我教他」，阮經天也不諱言，戲裡的撩妹神技都是跟楊冪討教，「她很會用男孩子的角度來思考」，這點讓他很佩服。

對工作自我要求甚高的楊冪，拍攝《扶搖》最大的挑戰就是打戲，接受訪問時她就坦言打戲太多，每天打也是會受不了，她也很誠實，「對打戲從來沒有過憧憬。」還自爆是個能躺著就不坐著、能坐著就不站著的人，為了這部戲一直騎馬、吊鋼絲，能動能打的全都用上了。

《扶搖》是楊冪和阮經天首度合拍的古裝劇，但前年前兩人其實就合作過廣告拍攝，卻因為楊冪講話太直白，當初她在廣告拍攝現場的一句話竟讓阮經天很在意，原來是阮經天跟楊冪打招呼，楊冪則回他，「不用那麼客套，咱們就只拍一天。」當阮經天跟楊冪提起這件往事時，楊冪已不記得，但她覺得這話確實很像她的風格。楊冪的獨特與魅力，讓阮經天對她的評語是「此生未見這樣的奇女子」。

古裝大戲《扶搖》自5月6日起週一至週五晚間8至10點在中視播出，晚間10點則在中天娛樂台播出。

(中時 )