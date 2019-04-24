任家萱（Selina）、張軒睿在陸綜《女兒們的戀愛》互動甜蜜爆表，24日最新節目中正式宣布交往，還跟爸爸介紹「這是我的男朋友張軒睿」，讓入戲粉絲high翻。錄影時人也在現場的Selina妹妹任容萱，下午出席八大新戲《覆活》被問「可否接受張軒睿當姊夫」笑說：「大家開心就好，談戀愛開開心心就好！」

任容萱、王子合拍新戲《覆活》。（八大）

對於姊姊和張軒睿的相處情況，任容萱說，私下沒有太多機會接觸他們兩個一起，「她（指姊姊）沒有跟我分享太多，因為我最近剛好在忙拍戲，很難碰上面，她一直問我到底拍《覆活》要拍到何時，因為她沒有飯友」。私下一起聚會過嗎？她也直言沒有，就是節目上碰到，跟張軒睿只有在節目殺青酒時有稍微聊一下，然後祝福彼此。

Selina和張軒睿在陸綜中成為男女朋友。（取材Selina微博））

她說，和張軒睿私下不熟，但透過節目看到他是個溫柔體貼、溫暖的人。被問姊姊適合暖男？任容萱說：「姊姊需要一個照顧他的人，這樣我就可以卸下一部份重擔。」

(中時 )