高雄一名李姓男子想不開欲尋短，竟上網購買改造槍枝零件欲「組槍自盡」，被左營分局員警透過「網路巡邏」查獲。高雄地院一審依非法製造可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，將他判刑5年4月，併科罰金6萬元，可上訴。

員警發現，李男在露天拍賣網站向一名買家購買改造手槍、裝飾彈頭、彈殼等物品，懷疑他涉嫌製造槍彈，2018年8月申請法院搜索票前往李男住處搜索，果然起出1把改造手槍、1把空氣長槍、數十顆彈殼及彈頭、金屬加工工具等證物。送驗後，發現手槍和8顆子彈具有殺傷力。

判決指出，李男涉嫌自2017年起，上網陸續採購半自動手槍製造之操作槍、金屬槍管、彈頭、彈殼等零件，再於自宅加工。

李男供稱，因為心情不好才想要買槍自盡，將買來的材料，以鑽床、銑床、固定夾、銼刀、砂輪機、電鑽等工具加工，將金屬槍管貫通，再加裝金屬撞針，組裝成改造手槍1支，另外將彈頭、彈殼填裝黑火藥組裝，製造8顆9mm子彈。

法官認為李男犯後態度良好，查無涉及其他不法事證，僅依非法製造槍械與子彈罪嫌，判他5年4個月刑期，併科罰金6萬元，可上訴。

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