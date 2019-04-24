法務部調查局明(25)日將舉辦「正義鏈盟－證物鏈與區塊鏈的交響曲」研討會，邀請司法及區塊鏈相關產官學界與會，分享調查局以區塊鏈保護數位證據證據能力及證據證明力之應用實例。

會中將由台灣網路認證公司策略長杜宏毅、台中地檢署檢察官洪國朝、勤業眾信聯合會計師事務所董事萬幼筠、行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮及台灣大學資訊工程學系教授廖世偉等人共同研討虛擬通貨偵查、蒐扣、移轉及區塊鏈司法應用。

調查局資安鑑識實驗室負責受理院、檢刑事案件數位證物鑑定，2013年成為全國第一個通過ISO／IEC 17025國際認證規範，獲全國認證基金會(TAF)認可，具資訊重現能力之數位鑑識實驗室；近年鑑識重要案件包括陸客於國道2號遊覽車火燒車案、百尺竿頭收購樂陞破局案、一銀ATM遭詐領案、房仲販售個資案、王炳忠涉國安法案等，均由該實驗室鑑識取證。

調查局「司法鑑定證據力－區塊鏈存證」應用係全球首創，結合「雜湊值－保全數位證據證據力」與「區塊鏈－具時序、公開且不可竄改特性」，以確保鑑定結果之證據能力，並有效解決鑑定紙本遺失及電子文書真偽難辨問題。

調查局為完備數位證據證物鏈藍圖，正開發「雲端取證證據力－區塊鏈存證」應用，預計今(108)年底開發完成，屆時於雲端取證工具下載資料時，程式將同時自動將資料雜湊值寫入區塊鏈，藉其實時存證（real-time validation）且不可竄改特性，有效保障雲端證據之真實完整，以提升司法之公正性。

(中時 )