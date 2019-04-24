去年高市警攔查有「行動軍火庫」之稱的通緝犯陳祈安等3人，當街爆發警匪槍戰，保大特勤員警余和謙、施建安冒死擊斃並逮捕重要嫌犯、破獲龐大軍火，警政署正式核定他們破格陞職，高雄市長韓國瑜24日親自授階，對警察在治安工作的付出及英勇表現，表達高度的敬意及肯定。

檢方對擊斃陳嫌的余和謙做出不起訴處分後，高市警局以余、施2人冒生命危險，捕獲重要案犯，為社會消弭禍患，具有特殊功績，依照警察人員人事條例等特殊功績陞職相關規定，陳報警政署召開特殊功績陞職審議會審議，今年3月13日正式核定他們破格擢升小隊長。

去年高市警攔查有「行動軍火庫」之稱的通緝犯陳祈安等3人，當街爆發警匪槍戰，保大特勤員警余和謙（左）、施建安冒死擊斃並逮捕重要嫌犯、破獲龐大軍火，警政署正式核定他們破格陞職，高雄市長韓國瑜24日親自授階。（劉宥廷攝）

韓國瑜昨主持治安會報時，特地親自授階余和謙、施建安；韓表示，警察工作隨時面對不可預測的危險，在執勤時遇有可疑人事物時，除落實盤查之外，也要注意本身安全，才能在工作崗位上繼續為治安奉獻，他同時也期勉余、施2人能持續努力；韓強調，警政工作正是高雄蓬勃發展的重要基石，惟有塑造良好的治安環境才能使人民安居樂業。

余和謙、施建安去年3月27日凌晨，在高市大順、鼎山街口攔查通緝犯陳祈安與同夥洪、陳駕駛的轎車，不料坐在後座的陳祈安從右後座下車時，突然亮槍指向余和謙並扣扳機，所幸卡彈未擊發，隨後余、施聯手開槍壓制，共開22槍，當場擊斃陳男，並制伏其餘犯嫌。警方隨後在車上起獲6把長短槍及達姆彈等530發子彈。

去年高市警攔查有「行動軍火庫」之稱的通緝犯陳祈安等3人，當街爆發警匪槍戰，保大特勤員警余和謙、施建安冒死擊斃並逮捕重要嫌犯、破獲龐大軍火，警政署正式核定他們破格陞職，高雄市長韓國瑜24日親自授階施員。（劉宥廷攝）

(中時 )