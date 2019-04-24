中興大學生物科技學研究所教授曾志正經5年研究，發現「四季春」含有茶飢素，可幫助提升人體代謝。（林欣儀攝）

四季春含「茶飢素」，學者：健腸胃增生長激素。(中天新聞提供)

台灣茶產業再升級！栽種面積廣的茶葉「四季春」因產量高、有苦澀味，經濟價值不高，但中興大學生物科技學研究所教授曾志正經5年研究，發現「四季春」含有茶飢素，可幫助提升人體代謝，若進一步採用重複烘焙法，可去除澀味、提升經濟價值，將有助台灣茶進軍國際市場。

曾志正領導的團隊曾於2014年研究經濟價值較高的「青心烏龍茶」，發現其含有「茶飢素」，可誘導腦部釋放飢餓訊號、刺激生長激素分泌，進一步又針對台灣產量大的四季春、金萱進行研究，果然發現四季春有結構類似青心烏龍茶的茶飢素，此研究成果本月獲《食物生化期刊》發表。

曾志正說，四季春堪稱台灣產量最多的茶葉，一年可收成6至8次，其茶葉香氣濃郁，但因產量多、具有苦澀味，價格只有青心烏龍茶的3分之1，目前為罐裝茶飲、手搖茶的主要原料，若能克服其苦澀味、增加回甘度，將可大幅提升其經濟效益。

曾志正進一步研究，他說，若使用反覆的深度烘焙、配合陳放方式，可幫助四季春轉化為醇厚的「？茶」，還能降低其咖啡因、兒茶素含量至原本的20％，並可保留茶飢素、提升回甘度，目前嘗試製作成茶粉，盼提升四季春的附加經濟效益。

(中時 )