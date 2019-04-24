機車騎士顧著與朋友聊天，未注意到明隧道裡有彎道，不慎撞上隧道壁而送醫。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛鄉台14線埔霧公路人止關明隧道內，發生機車騎士自撞事故，後方自小客車的行車記錄器完整拍下事發經過，男子顧著與另1名騎士講話，沒發現明隧道內是彎道，直接撞上右邊牆面水泥柱，全身多處受傷送醫救治，傷勢無大礙，過程畫面被PO上臉書，引發網民議論。

2男未戴安全帽騎車狂聊天 一回神撞牆柱

臉書「爆笑公社」、「黑色豪門企業」PO出一段行車記錄器畫面，1名男子沒戴安全帽騎機車，在山路彎道上帥氣從外側閃過1台汽車，準備進入1處明隧道，畫面左側出現1名未戴安全帽的騎士緊跟在後，2名騎士進入明隧道後併排交談，右側騎士向左看，完全未注意到明隧道向左彎，連人帶車撞上隧道右側水泥壁面，同行停車趨前關心。

事故地點位於仁愛鄉台14線埔霧公路人止關第1座明隧道，仁愛消防分隊、南豐派出所證實有機車自撞事故，該名男子頭部多處撕裂傷、全身多處擦挫傷，送往台中榮總埔里分院救治，幸好無生命危險，但2人騎車都沒戴安全帽，都得吃罰單。

畫面被PO上臉書「爆笑公社」，酸民留言「讓我忍不住倒帶看了好多次！」「我嘴角上揚了！」、「我給87分，很好！」、「是要證明頭比牆壁硬嗎？」也有網友關心男子傷勢，更有在地人好心提醒台14線埔霧公路人止關的2處明隧道發生過多起死亡車禍，建議行經該路段駕駛、騎士還是要小心。

(中時 )