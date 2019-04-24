台中大甲媽祖繞境活動才落幕，台中市南區國光里媽祖聖母會，24日在大批信徒簇擁下，展開「媽祖遶境祈福活動」，沿途行經包括，正義街、仁和路、國光路、建成路、台中路等街道；沿途許多民眾在住家前擺設香案，備鮮花、素果熱情恭迎，祈求媽祖保佑平安順利。

「媽祖聖母來了！」，媽祖鑾轎行經之處，鞭炮聲四起相當熱鬧；市議員邱素貞，及她的女兒、國光社區發展協會理事長陳雅惠，在正義街市議員服務處前，擺設香案迎接鑾轎，鑾轎短暫停留，附近信眾爭相參拜。

國光社區發展協會理事長陳雅惠表示，農曆3月23日媽祖生日，國光里媽祖聖母會每年舉行遶境祈福活動。24日從上午8點出發，到中午12點多結束。市議員邱素貞說，國光里媽祖每年遶境結束，由媽祖欽選新年度爐主，為地方重要文化之一，曾有人接任爐主後，生意在一片不景氣中突圍，帶來無限商機，為地方美談。

全程參加遶境的陳雅惠指出，國光里媽祖聖母在地方有近50年歷史，有媽祖神尊卻無廟宇，40多年前在地方人士建議下，每年農曆3月舉行繞境活動，媽祖神尊經「擲筊」選出年度新爐主並供奉其家中，今年莊姓里民在媽祖神尊前擲3次「聖杯」」，幸運抽中爐主。

(中時 )