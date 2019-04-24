山手線再啟戰端！交通部長林佳龍稱山海環線計畫修正報告因有重大變動需審查，市府交通局長葉昭甫24日表達遺憾與不解，強調市府3月19日提送的相關修正報告皆依「行政院國發會108年1月18日所公開之相關資訊進行可行性報告書內容的補正」，並未變更推動方案，僅就先前2018年計畫的闕漏草率內容進行補正，並循行政程序陳報，盼交通部盡速審查核定，籲中央給予全額補助，讓台中市早日享受便捷的軌道運輸服務。

葉昭甫說，行政院國發會當時發布的新聞稿明確指出，希望市府補正資料與文件後再行審查，山海環線計畫尚未由行政院舉行審查會議，更不會有原本行政院已經核定的說法。

行政院僅在2017年匡列前瞻基礎建設計畫的軌道建設經費，當時確實有把山海環線計畫納入，但仍須依相關規定程序辦理，並持續滾動檢討執行進度。

葉昭甫指出，市長盧秀燕上任後，市府積極面對與處理，依照行政院國發會的意見進行報告書補正，並於3月19日提送交通部，完全符合陳報程序。

至於經費變動部分，市府配合中央審查要求，把評估工程建造經費基年由2015年調整至2017年，調整幅度參照行政院主計總處所公告的營造工程物價指數調整，經費才有些微變動，並無變動方案內容與計畫路線長度，遑論「重大變動」。

市府希望該案比照台中鐵路高架化由中央全額負擔建設經費。《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》第7條規定中提到，如果專案經行政院核准，可全額補助。

交通局籲林佳龍大力協助此案早日通過審查，並一同向行政院爭取全額補助，讓台中市民享受便捷的軌道運輸服務。

(中時 )