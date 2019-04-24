黑心害命！男子林致成為謀求獲利，以每瓶1000元價格向地下工廠購入酵素飲品，換貼標籤、誆稱是能治療癌症的「免疫細胞菌」，轉手以3至5倍高價對外販售，罹患口腔癌的王姓台商信以為真，前後花費17萬買酵素水喝，最後因延誤治療喪命，台中地院依詐欺罪判處林有期徒刑8個月。

判決指出，林姓男子（36歲）從2014年開始向陳姓業者購買酵素飲品、換貼標籤後，以每瓶3至5000元價格轉售給他人，藉此牟利，3年前他到友人家中推銷飲品時結識罹患口腔癌、剛開完刀的王男，即向王男推銷此飲品，還誆稱能治療癌症。

林男明知道該飲品根本不具有任何療效，且其中成分為黃豆粉、麥粉及糖分、水等，仍誆稱「很多人喝了這個身體變好」，還轉貼網路見證文章給王男，使得王男相當心動，放棄化療、以每瓶5000元價格購買飲品，持續喝了一周後，又一次花了9萬元、以每瓶3000元優惠價購買。

王男喝了飲品後病情沒改善，甚至腫瘤再度復發，但林男繼續誆稱「這是排毒過程」，讓王男堅信飲品有效，繼續購買酵素飲品食用，前後共花費17萬元，直到前年5月間，王男因腫瘤壓迫氣管導致呼吸困難送醫，最後因多重器官衰竭過世。

台中地院認為林男明知酵素飲品不具療效，卻誆稱能治療癌症，使得王男陷於錯誤、延誤就醫，判處有期徒刑8個月。

(中時 )