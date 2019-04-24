中天新聞

高雄市長韓國瑜昨發表聲明後，馬不停蹄趕到大林蒲工廠與工人們夜宿。今早結束夜宿行程，看來壓力減輕許多，面對2020大選問題，他低調不回應，不過一早參拜廟宇時，廟方人員祝他「步步高升」似乎已暗示他下一步該升級選總統。

據《中天新聞》報導，韓國瑜一早結束夜宿行程，從工廠走出來，似乎睡得還不錯，被問到發表聲明後是否壓力釋放，他笑著表示「沒有釋放，壓力還在心裡」，一早到廟裡參拜，面對2020選總統問題，他低調不回應，不過廟方卻說到，希望韓市長「步步高升」，似乎暗示市長下一步該升個高度選總統。

報導指出，韓國瑜昨天聲明提到，只有台灣好高雄才會好，足見已把目光提升到全國高度，韓粉也引頸期盼，希望市長能升個高度當總統，不僅只有高雄，更要讓全台都發大財。

網友表示，「非韓不投」、「支持韓國瑜參選」、「言語是放輕鬆多了，但是肩膀擔起重任，才要到來」、「市長你要勇於承擔，一定要顧全大局啊」。

(中時電子報)