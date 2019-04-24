警方從車內檳榔刀與檳榔懷疑他漏夜偷割檳榔太累睡著。（許家寧翻攝）

太累了，花蓮鳳林鎮1名43歲汪姓毒蟲，今早將車停在富源台九線與中正路囗旁，開著窗呼呼大睡，巡邏員警好心關懷，認出汪男竟是在逃通緝犯，當場在車上查獲安毒、空氣手槍、檳榔刀與疑似偷割的檳榔贓物，依竊盜罪嫌進行偵辦，訊後移送地檢署歸案。

鳳林派出所長張宏振與警員羅郁瑄、張永俊、實習生徐浿園，24日上午執行巡邏勤務時，發現一部黑色自小客貨車熄火停靠於台九線與中正路口，車牌已經遭註銷，靠近看見1名男子大白天躺在駕駛座上呼呼大睡，感到不可思議。

警方查獲一把空氣手槍，將鑑驗殺傷力。（許家寧翻攝）

警方一眼認出熟睡的汪男為毒品人口及毒品通緝犯，指揮員警前來支援，然後不動聲色上前先將其鑰匙拔起，再小心翼翼將車內危險物品檳榔刀、開山刀等拿出車外，最後將汪男搖醒，睡眼惺忪的他，見到身著新制服警察，還一頭霧水。

汪男乖乖束手就擒，車上共起出5包安非他命共0.64公克、吸食器、開山刀、檳榔刀、空氣手槍，懷疑他漏夜偷割檳榔，太累睡著，全案擴大偵辦中。鳳林分局長王國峯表示，有賴警方落實檳榔、西瓜防竊專案巡邏，才能一案數破，值得嘉獎肯定。

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警方在汪姓毒品通緝犯身上5小包安非他命。（許家寧翻攝）

(中時 )