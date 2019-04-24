蘇友謙（左）、陳冠霖。（友恆國際提供）

有「麥克風小天王」封號的蘇友謙日前邀戲劇男神陳冠霖南下當包貨員一日體驗，46歲的陳冠霖與19歲的蘇友謙相差27歲，陳冠霖說：「蘇友謙是經營之神，小孩幹大事，已經是億萬身價，我是他師弟啦！」蘇友謙則說是八點劇迷，陳冠霖是他的偶像，「他阿莎力答應當粉刺機包貨員，我有被嚇到」。

提到好交情，蘇友謙笑說是因緣際會下認識，巧合他們生日只差1天，他自己是4月25日，陳冠霖哥則是26日，都是務實金牛座，自己從小家境不富裕，沒過生日習慣，生日大餐應該還是一個超商便當就解決。

提到演藝之路，蘇想進軍演藝圈，陳冠霖笑說：「不好好經營事業，幹嘛進演藝圈搶飯碗啦」，蘇友謙坦言，經常私下請教陳冠霖演技，陳冠霖出考題即興演出，蘇友謙則用臉部表演豬八戒，讓陳冠霖看得當場笑到不行：「特別是眼睛超傳神。」

陳冠霖說，包貨工作其實很繁複，細心包裝比出力還重要，需全神貫注，一整天下來關注包裝是否完美，雙眼不時冒金星，包貨員工作真的很辛苦。他忙拍八點檔，坦言劇中的哭戲哭到眼腫，雖然工作滿檔，但回到家仍會反覆看自己演出，還不時拉著孩子們看自己的戲，「看戲時我就當自己是觀眾，完全投入劇情，隨著劇情起伏，有時看自己的戲仍會飆淚，孩子在一旁還莫名的說有這麼感動嗎？常問我為何劇中上一秒還在笑，下一秒就狂哭，我就回『你就想想被媽媽打的滋味』，孩子的臉上隨即三條線」。

(中時 )