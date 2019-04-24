監理站下鄉 至仁愛鄉親愛村辦理行駕照業務 17:232019/04/24 中時 廖肇祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中區監理所南投監理站埔里分站為服務仁愛鄉民，將於4月25日（星期四）上午10時至12時於仁愛鄉親愛村辦公室辦理簡易監理服務，服務內容包含老舊車輛切結報廢、註銷號牌回收、通訊地址設定、行、駕照換（補）發、車輛稅費及違規案件查詢與繳納、監理業務諮詢等。 埔里分站表示，為避免偏遠民眾舟車勞頓，每月派員至部落辦理服務，歡迎鄉民屆時多加利用。 (中時 ) #服務 #下鄉 #監理站 也許您會感興趣 推薦閱讀 新住民考駕照好難喔！移民署金門開班輔導 21:122019/04/20 生活 玉山證 榮獲「創新商務最佳管理創新獎」 04:102019/04/22 產業特刊 門號搭商品 台灣之星「加值」再升級 13:522019/04/22 財經 要活就要動 預防衰老苗栗醫院下鄉教你怎麼做 18:272019/04/23 生活 生活熱門新聞 保養攝護腺？性行為一周X次最好 - 生活 韓國瑜下一步怎麼走？廟方4字暗示露天機 - 生活 最討人喜歡的說話技巧？不是謝謝 - 生活 國泰2機師空中失明！專家曝原因 - 生活 喉嚨卡刺千萬別吞飯 醫揭正確方法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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