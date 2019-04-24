台中區監理所南投監理站埔里分站為服務仁愛鄉民，將於4月25日（星期四）上午10時至12時於仁愛鄉親愛村辦公室辦理簡易監理服務，服務內容包含老舊車輛切結報廢、註銷號牌回收、通訊地址設定、行、駕照換（補）發、車輛稅費及違規案件查詢與繳納、監理業務諮詢等。

埔里分站表示，為避免偏遠民眾舟車勞頓，每月派員至部落辦理服務，歡迎鄉民屆時多加利用。

(中時 )