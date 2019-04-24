由三立電視台主辦「台潮盛典」演唱會即將於本週六、日（27、28日）兩天在台中圓滿劇場盛大開唱，包括「台語天團」玖壹壹、茄子蛋、黃妃、李千那、艾怡良、黃文星、許富凱等歌手將輪番上陣，超強卡司勢將為兩天演唱掀起高潮。

「台潮盛典」包含「歌王爭霸」、「動感之夜」、「新浪潮午後」、「K歌之夜」等四大主題，也是全台首次全台語的演唱會，主辦單位力邀來自海地、泰國、馬來西亞等國外歌手，屆時也將以台語演唱，而演出陣容中最特別就是年僅13歲嗓音甜美，來台參加選秀節目《聲林之王》挑戰的泰國小才女蓋兒，也將在演唱會中與李千那同台演唱。

而兩天的演出將自27日下午四點開始，由人氣超強的地下樂團「美秀集團」和選秀節目最年輕的過關選手吳美琳演唱。晚上的「動感之夜」則由玖壹壹、艾怡良以及歌王荒山亮、親兄弟團體李吳兄弟及來自馬來西亞新秀張引山等歌手，以動感歌曲帶動現場觀眾熱情。隔日（28日）則由陳零九、吳申梅、黃文星、江惠儀以及海地籍歌手畢諾煦等新生代歌手演出。當晚壓軸的「Ｋ歌之夜」則由許富凱、李千那、林喬安、十三歲泰國美少女Gail及馬來西亞歌手黃毓敏搭配黃妃、蔡承融等人演唱經典台語金曲。

(中時 )