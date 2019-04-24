昇恆昌免稅商店24日舉行桃園國際機場第二航廈C區免稅商店ROT（重建、營運、移轉）案開工祈福典禮，包括昇恆昌免稅商店董事長江松樺、總經理江建廷、桃園國際機場公司公司董事長王明德與桃機各營運單位都派員出席，一起參與開工祈福典禮。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅商店24日舉行桃園國際機場第二航廈C區免稅商店ROT（重建、營運、移轉）案開工祈福典禮，包括昇恆昌免稅商店董事長江松樺、總經理江建廷、桃園國際機場公司公司董事長王明德與桃機各營運單位都派員出席，一起參與開工祈福典禮。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅商店24日舉行ROT案開工典禮，董事長江松樺致詞時表示，希望藉由新施工完成後，提供旅客更佳的候機空間；桃園機場公司董事長王明德也讚譽昇恆昌多年的服務品質，讓桃園機場在全球排名評比上更為加分。

昇恆昌免稅商店24日舉行桃園國際機場第二航廈C區免稅商店ROT（重建、營運、移轉）案開工祈福典禮，包括昇恆昌免稅商店董事長江松樺、總經理江建廷、桃園國際機場公司公司董事長王明德與桃機各營運單位都派員出席，一起參與開工祈福典禮，未來優化工程完工後，嶄新的候機空間與環境，將提供旅客全新的感受。

江松樺在開工儀式前致詞時表示，他以感恩的心，感謝桃園國際機場公司等駐場單位的協助與幫忙，也期勉工程單位一定以「安全第一」，並且在重視施工品質下，讓桃園機場在未來國際機場的評比上更上一層樓。

王明德指出，桃園機場在近幾年在多項國際評比上屢創佳績，能在全球上千個機場的評比中能夠異軍突起，非常不容易，這些都要感謝在桃園機場內的所有單位，而昇恆昌等免稅店長期的努力，不管在服務品質與效率上都讓桃園機場在全球排名上更好，進而行銷全世界，未來也可以讓全球各地的旅客，看到更不一樣的桃園機場。

江建廷表示，昇恆昌長期以「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」為企業核心價值，秉持 著公私協力的夥伴關係，全力支持政府與桃園國際機場的發展政策；為提昇國內外旅客的滿意度及旅遊體驗，積極投入一系列空間改善的規劃與執行。

昇恆昌免稅店目前在進行的桃園國際機場第二航廈C區管制區的「空間優化改善工程」，經過機場內外的公司整合與協助，希望快速啟動，同時也期望工程如期的順利完成，在工程期間採以「夜間施工」，讓使旅客的服務品質不受影響，希望同心齊心，達成新一代「智慧機場」的共同目標。

(中時 )