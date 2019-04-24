國民黨發言人歐陽龍指出，國民黨中常會通過中常委姚江臨等25人提案，以2020年勝選為目標，將總統初選改為全民調方式進行，目前擬參選者，都納入民調當中，民調最高者徵召參選。

另外，中常委曾文培提案，以勝選為目標，實力最強就有正當性和代表性。找出3到4家民調公司，以民調結果作為提名依據。另外，主動納入韓國瑜參與民調，以找出最強參選者。主要競爭對手在6月份後確定人選，建議中央延後到6月辦理程序。

國民黨主席吳敦義做出兩點裁示，第一、國民黨2020年最重要是要以勝選為目標，找出中華民國光榮，明年丟掉失落感。蔡政府執政無力、改革人心惶惶，國民黨有責任推出最強人選，撥亂反正、重返執政、找回經濟繁榮。

第二、要把主動參與總統初選的候選人，以及被動參選人，全部納入初選民調當中，每個候選人都有自己面臨的問題和困難，黨中央要一一去克服，讓他們都能夠納入初選。歐陽龍強調：「主動、被動參選的人，全部納入初選機制。」

(工商 )