美國賓夕法尼州有一名女老師在一名小學生的減法考卷上面留下刻薄的評語「好可憐，3分鐘內只答了13題，難過」，後面又再補上了哭臉，身為家長的Chris Piland看到後十分震驚，決定向學校投訴並上網連署要求開除這名女老師，至今已獲得近1.8萬人的支持。

根據《NewYorkTimesPost》報導，這名國小女老師Alyssa Rupp Bohenek要求2年級的學生在3分鐘內完成60題減法測驗，而學生Kamdyn只做了13題，竟被她用紅筆寫下「真悲哀！他在3分鐘內僅答了13題！悲傷！」的評語，外加一個哭臉的符號。

孩子的父親Chris Piland看到後大感憤怒，把考卷拍照上傳FB，同時還向校方投訴，並發起連署，要求開除女老師。Chris Piland表示，這一年，這名老師對兒子還有自己都十分無禮。

連署人數已將近2萬人。(圖/截自change.org)

事後，Chris Piland指出，女老師已經在接受學校董事會調查，而孩子也轉到了其他班級。校方則回應，事件屬個人問題，我們將努力為學生營造最佳學習環境，會配合相關調查提供所需要的協助。

(中時電子報)